Украина запустила первый контейнерный поезд в Китай

"Укрзализныця" сегодня, 28 сентября, запустила первый в истории независимой Украины контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина - Китайская Народная Республика.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд отправился с контейнерного терминала «ЦТС «Лиски» Укрзализныци, что в Киеве . В его составе - 43 40-футовые контейнеры с пиломатериалами. На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 тысяч километров по территории четырех стран (Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай). Ориентировочное время в пути - 18 суток.

По словам министра инфраструктуры Александр Кубракова, Украина имеет большой экспортный потенциал и новая команда министерства активно работает над его развитием.

"Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%. Сейчас мы не можем в полную использовать фактор нашего географического положения, ведь, фактически, наша железнодорожная и портовая инфраструктура все еще в устаревшем состоянии. В то же время Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами - поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата «море-железная дорога» будет одной из основных задач «Большого строительства» в ближайшие годы", - отметил Кубраков.

По словам и.о. главы правления "УЗ" Александра Камишина, оптимальный транспорт для развития торговых отношений между Украиной и Китаем - это железнодорожные контейнерные перевозки.

"В середине сентября мы приняли из Китая 50-й контейнерный поезд с импортным грузом. Сегодня отправляем первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай . Планируем, что такие поезда станут регулярными", - отметил он.

Напомним, 9 июня 2020 года Украина приняла первый контейнерный поезд из Китая, который преодолел расстояние 9 тыс. км за 15 суток.

Тестовый рейс нового контейнерного поезда по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспийское и Черное моря) был отправлен 15 января 2016 года с Черноморска. Он доехал до границы Китая на 16-й день пути. В апреле поезд отправился обратно.

Сообщалось, что этот маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории РоSSии. Он включает паромные переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-порт) и призван стать конкурентным по сравнению с традиционным сухопутным маршрутом.