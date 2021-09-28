Очередь на некоторые новые Mercedes достигла больше года

Покупателям некоторых автомобилей Mercedes-Benz сейчас приходится ждать их доставку более одного года. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава немецкого автогиганта Ола Каллениус.

Очередь на некоторые новые Mercedes достигла больше года

По его словам, такой большой срок доставки автомобилей образовался из-за глобального дефицита микрочипов.

"Спрос на автомобили Mercedes-Benz огромен, но существуют серьезные ограничения. Для некоторых моделей время ожидания составляет более одного года", - заявил Каллениус.

Он также сказал, что глобальный дефицит микрочипов, вызванный пандемией коронавируса, будет продолжаться весь 2022 год. Дефицит электронных компонентов автопроизводители будут чувствовать и в 2023 году, но он будет уже менее серьезным.

Напомним, в августе текущего года стало известно, что в США компания Mercedes-Benz откажется от всех автомобилей с двигателем V8. Утверждалось, что это связано с дефицитом электронных компонентов, но немецкий автогигант заявил, что причиной такого решения является проблема качества.

Ранее Mercedes-Benz представил компактвэн Mercedes-Benz Citan нового поколения, который создан при помощи Renault.


Максимов Віталій, Тудей

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