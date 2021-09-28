В Альпах тестируют Skoda Superb нового поколения

В австрийских Альпах фотошпионы во время дорожных тестов заметили таинственный новый автомобиль компании Skoda. Возможно, перед нами тестовый прототип универсала Skoda Superb нового поколения.

В Альпах тестируют Skoda Superb нового поколения

Прототип имеет корпус Superb текущего поколения, но у него новые элементы на носовой части. Обычно такие элементы принято испытывать при разработке автомобилей нового поколения.

Кроме того, Superb нового, четвертого, поколения должен появиться в 2023 году, поэтому у модели текущего поколения мало времени для обновления.

В Альпах тестируют Skoda Superb нового поколения

По слухам, в линейку двигателей нового Superb войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Покупателям также предложат гибридную версию.

Также есть информация (она не подтверждена официально), что новый Superb в кузове универсал будет ориентирован на Западную Европу, а в кузове лифтбек – на Восточную Европу.

В Украине сейчас лифтбек Skoda Superb в базовой комплектации стоит от 934 589 гривен. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 190 л.с. Мотор работает вместе с коробкой передач 7DSG.

В Альпах тестируют Skoda Superb нового поколения

Напомним, ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.


Максимов Віталій, Тудей

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