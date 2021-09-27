Когда видео и фото радара ТruСam может быть доказательством в суде

Видео и фото нарушения ПДД, зафиксированное лазерным радаром ТruСam, будут доказательством только при наличии электронной цифровой подписи лица, их сделавшего, или лица, которое делала их копию. К такому решению по делу № 591/6739/20 пришел Второй апелляционный административный суд.

В 2020 году в Сумах водитель автомобиля Honda CR-V двигался со скоростью 106 км/ч, что на 56 км/ч больше разрешенной скорости. Это нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские зафиксировали радаром ТruСam. Водителя оштрафовали на 540 гривен.

Водитель со штрафом не согласился и опротестовал его в суде. В конечном итоге дело попала в апелляционный суд.

Полицейские предоставили суду видеозапись нарушения ПДД. Однако она не была засвидетельствована электронной подписью лица, которое ее сделало. Также не было электронной подписи лица, делавшего копию. Поэтому суд видео не стал рассматривать в качестве доказательства.

Кроме того, суд в своем решении отметил, что к материалам дела не предоставлен носитель, на который сделана запись правонарушения (TruCam или его носитель данных).

Ранее стало известно, что в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCam, так как на фотографии не было видно лица человека, который управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.