Nissan нанял специалиста для создания “запаха нового автомобиля“

Компания Nissan наняла в Европе магистра по криминалистической химии Петера Карла Истленда из Университета Лестара для того, чтобы он создавал "запах нового автомобиля". Так японский автогигант хочет привлечь новых покупателей.

Nissan нанял специалиста для создания “запаха нового автомобиля“

Истленд в Техническом центре Nissan в Европе занимает должность ведущего инженера по оценке запахов. Он играет очень большую роль в создании новых автомобилей Nissan для европейского рынка.

Трудно понять, почему многим из нас так нравится запах нового автомобиля. Но это факт. Многим людям очень нравится, как пахнут новые машины. В продаже есть даже освежители воздуха, которые пытаются воссоздать этот запах.

Исследования показали, что запах нового автомобиля может нанести вред человеку, но от этого его притягательность не исчезла.

Nissan нанял специалиста для создания “запаха нового автомобиля“

Истленд нюхает автомобили перед тем, как начнется их серийное производство, после чего дает свое заключение. Мало того, он помогает, чтобы выбранные материалы способствовали созданию приятного запаха в салоне автомобиля.

Кстати, у некоторых других автопроизводителей, например у Audi, тоже есть специальные люди, которые нюхают новые автомобили.

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Pathfinder.


Максимов Віталій, Тудей

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