Система весового контроля для защиты дорог с 1 октября заработает в полную силу

50 комплексов «Взвешивание-в-движении» установлены в 21 области Украины.

Система весового контроля для защиты дорог с 1 октября заработает в полную силу

С 1 октября в Украине вступает в силу закон об осуществлении габаритно-весового контроля, который, в том числе, позволит начать работу системы автоматической фиксации превышения габаритов и допустимого веса большегрузными автомобилями.

На основных магистралях в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» предварительно уже были установлены комплексы «Взвешивание-в-движении», которые сейчас работают в тестовом режиме.

О новых нормах, предусмотренных законом, Укравтодор сообщил на своей странице в Facebook.

Административная ответственность вводится за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки и видеозаписи, в том числе в автоматическом режиме.

Для водителей транспортных средств с 1 октября вводятся штрафы за невыполнение требований представителей Укртрансбезопасности об остановке и за внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортные накладные или другие сопроводительные документы.

Фиксация правонарушений будет проводиться с помощью комплексов «Взвешивание-в-движении» (WiM), которых ранее в ходе реализации программы «Большая стройка» уже установлено 50 в 21 области Украины. К концу года Укравтодор планирует установить 102 таких комплекса.

Площадка WiM перекрывает дорогу по всей ширине и фиксирует движение круглосуточно в режиме реального времени с помощью оборудования, встроенного в верхний слой покрытия как на дорогах, так и на пролетных строениях мостов.

Система проводит измерения нагрузки на каждую ось и на каждое колесо как минимум в трех последовательных точках. При этом автоматически считывается также номерной знак, измеряются габаритные размеры и общая масса транспортного средства.

Система WiM полностью исключает влияние человеческого фактора и позволяет защитить от разрушения дорожное покрытие.

За нарушение предусмотрены штрафы: при превышении веса на 5-10% - 8 500 грн; на 20% - 17 000 грн; на 30% - 34 000 грн. Если же фура окажется перегруженной более чем на 30%, владельцу транспортного средства придется заплатить 51 тысячу грн штрафа.

Ранее Владимир Зеленский одной из главных задач программы «Большая стройка» назвал создание качественной инфраструктуры, которая обеспечит комфортное и быстрое передвижение между всеми населенными пунктами страны.

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