Кабмин разрешил обучать будущих водителей онлайн

Водительские права можно будет получить по почте или курьером.

Кабинет министров поддержал постановление, позволяющее дистанционно проводить теоретическую подготовку и переподготовку и повышение квалификации водителей.

В пояснительной записке к постановлению указано, что для предоставления знаний по правилам дорожного движения нет географических границ, поэтому дистанционное обучение "будет способствовать созданию условий, необходимых для достижения нового современного образования, а также получению возможности непрерывного повышения квалификации и профессиональной компетентности водителей".

В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД , что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД .

Согласно документу, дистанционное обучение будет проводиться с помощью онлайн-лекций и онлайн-тестирования для групп слушателей на более 10 и лиц, обучающихся в индивидуальном порядке.

Также к результатам дистанционной подготовки засчитывается онлайн-присутствие лиц на таких лекциях.

Кроме того, водительское удостоверение теперь можно будет получить по почте или курьером.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании правительство также приняло постановление, которое позволит осуществлять растаможку автомобилей через онлайн-сервис государственных услуг "Дия". Экспериментальный проект продлится с 2 декабря 2021 по 31 августа 2023 года.