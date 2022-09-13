З грудня можна буде реєструвати автомобілі онлайн

Через три місяці, тобто приблизно з середини грудня 2022 року, українці зможуть реєструвати та перереєструвати автомобілі через Електронний кабінет чи мобільний додаток "Дія". Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

Заявка потраплятиме до сервісного центру МВС. Адміністратор перевірятиме відомості про громадян та автомобілі за відповідними базами даних та реєстрами. За результатами перевірок адміністратор повинен підтвердити або відхилити заявку.

Водій зможе через Електронний кабінет або мобільний додаток "Дія" замовити автомобільний номерний знак. Якщо зараз його потрібно отримувати у Києві, то у майбутньому планують пересилати поштою до пункту, зручного водієві.

Такі нововведення передбачає Постанова Кабміну України, яку ухвалили 10 вересня 2022 року. Вона набуде чинності за три місяці після опублікування в офіційних ЗМІ.

Нагадаємо, у додатку "Дія" планують за деякий час запровадити послугу розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Тобто митники більше не братимуть участі у розмитненні машин. Розмитнення у додатку "Дія" займе не більше 10 хвилин. Технічно ця послуга вже майже готова. Наразі таке нововведення мають затвердити на законодавчому рівні.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко скоротилася реєстрація вживаних автомобілів.