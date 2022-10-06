Українці знову можуть обміняти “права“ онлайн

Українські автомобілісти тепер можуть знову обміняти посвідчення водія онлайн через Електронний кабінет водія. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Українці знову можуть обміняти “права“ онлайн

Така послуга в Електронному кабінеті водія зникла в лютому 2022 року з метою безпеки після того, як почалося повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Проте, останнім часом ситуація з безпекою у нашій країні покращилася, тому в Електронному кабінеті водія та в мобільному додатку Дія знову з'явилися послуги для водіїв.

Тепер знову можна замовити онлайн через Електронний кабінет водія послугу обміну посвідчення водія. Забрати готовий документ можна у будь-якому сервісному центрі МВС, відділенні Укрпошти або отримати вдома кур'єром. Термін надання такої послуги – до 10 днів.

Українці знову можуть обміняти “права“ онлайн

Щодо вартості, то за бланк посвідчення та за саму послугу потрібно заплатити 254 гривень. Ще треба сплатити логістичні витрати – 294 гривні.

Потрібно зазначити, що старе посвідчення водія зникне з Електронного кабінету водія та з додатка Дія відразу після того, як буде оформлена заявка на обмін або відновлення "прав".

Раніше ми розповіли, які автомобілі найчастіше зупиняють поліцейські в Україні.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Mercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-ClassMercedes-Benz почав тестувати новий універсал E-Class
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Володимир Дантес вирішив продати свою Tesla після скандальних твітів Ілона Маска
Блок рекламы


Похожие новости
Українців чекають проблеми із зимовим дизелем – експертУкраїнців чекають проблеми із зимовим дизелем – експерт
На чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних автоНа чому їздять багаті українці, які втекли до Монако: фото елітних авто
Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“
Найбільша в Україні мережа газових заправок знову зупинила роботуНайбільша в Україні мережа газових заправок знову зупинила роботу
Українці стали рідше купувати бензинові автомобіліУкраїнці стали рідше купувати бензинові автомобілі
У Києві знову почне працювати "соціальне таксі": що відомоУ Києві знову почне працювати "соціальне таксі": що відомо
Українці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родичаУкраїнці вже можуть перезакріплювати номерний знак на автомобіль родича
У Києві знову з'явилися “дірочні“ заправкиУ Києві знову з'явилися “дірочні“ заправки
Українці після початку війни масово відмовляються від їзди на особистому авто: що відомоУкраїнці після початку війни масово відмовляються від їзди на особистому авто: що відомо
Укрзалізниця запропонувала водіям нову послугу онлайнУкрзалізниця запропонувала водіям нову послугу онлайн
Последние новости
Подгружаем последние новости