Українці знову можуть обміняти “права“ онлайн
Українські автомобілісти тепер можуть знову обміняти посвідчення водія онлайн через Електронний кабінет водія. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.
Така послуга в Електронному кабінеті водія зникла в лютому 2022 року з метою безпеки після того, як почалося повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Проте, останнім часом ситуація з безпекою у нашій країні покращилася, тому в Електронному кабінеті водія та в мобільному додатку Дія знову з'явилися послуги для водіїв.
Тепер знову можна замовити онлайн через Електронний кабінет водія послугу обміну посвідчення водія. Забрати готовий документ можна у будь-якому сервісному центрі МВС, відділенні Укрпошти або отримати вдома кур'єром. Термін надання такої послуги – до 10 днів.
Щодо вартості, то за бланк посвідчення та за саму послугу потрібно заплатити 254 гривень. Ще треба сплатити логістичні витрати – 294 гривні.
Потрібно зазначити, що старе посвідчення водія зникне з Електронного кабінету водія та з додатка Дія відразу після того, як буде оформлена заявка на обмін або відновлення "прав".
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