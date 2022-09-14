Укрзалізниця запропонувала водіям нову послугу онлайн

Українські автомобілісти тепер можуть на сайті "Укрзалізниці" залишити заявку на розрахунок вартості та бронювання перевезення автомобіля залізницею. Про це повідомила прес-служба "УЗ".

Укрзалізниця запропонувала водіям нову послугу онлайн

Вартість транспортування автомобілів залізницею розраховується за тонну ваги транспортного засобу з урахуванням довжини маршруту. Тобто чим більше важить автомобіль і чим довше маршрут, тим більше коштує ця послуга.

Вартість такої послуги – від 1200 гривень. Але треба ще сплатити 150 гривень за бронювання. Оплата проводиться у касах вокзалів. З собою потрібно обов'язково мати технічний паспорт на автомобіль та паспорт (або будь-який інший документ, що засвідчує особу).

Потрібно зазначити, що на даний момент перевезти автомобіль залізницею можна з Києва, Дніпра, Одеси та Харкова до Львова та Ужгорода. Вагони-автомобілевози їздять у складі пасажирських поїздів. В один такий вагон вмішаються вісім автомобілів. Висота автомобілів не має перевищувати 1,7 метра.

Укрзалізниця запропонувала водіям нову послугу онлайн

Раніше замовити послугу з перевезення автомобіля залізницею можна було лише в касах автовокзалів. Тепер, завдяки онлайн сервісу, економиться час автомобілістів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВС незабаром запропонує українцям нові послуги.


Максимов Віталій, Тудей





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