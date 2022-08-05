Українським водіям запропонували нову послугу онлайн
На сайті Головного сервісного центру МВС України з'явилася нова корисна функція для українських водіїв. Вони тепер можуть наперед дізнатися, скільки приблизно коштуватиме реєстрація автомобіля, повідомила прес-служба ДСЦ МВС.
Зокрема, йдеться про нову послугу під назвою "Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу".
Тепер українці можуть заздалегідь дізнатися, скільки коштуватиме реєстрація машини (та й взагалі будь-якого транспортного засобу), і які потрібно буде сплатити при цьому податки та збори, та головне, в якому розмірі.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну, сервісні центри МВС практично повністю припинили працювати. Але після того, як у березні ситуація з безпекою покращала, вони відновили надання послуг автомобілістам. І, як бачимо, тепер цих послуг більше, ніж було до війни.
Раніше в Електронному кабінеті водія відновили страхування та перевірку історії автомобілів за VIN-кодом та за персональними даними. Незабаром у ЕКВ з'являться нові послуги, яких раніше не було.
Тим часом, раніше експерти попередили, що в Україні бензин і дизельне паливо можуть подорожчати на 10%.