Кабмин перевел таможенное оформление авто в электронную форму. Как будет работать

Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению транспортных средств. Оформление автомобилей переводится в цифровую форму. Об этом шла речь во время заседания Правительства.

Кабмин перевел таможенное оформление авто в электронную форму. Как будет работать
Фото: vecherniy.kharkov.ua

Что известно

Документ предусматривает:

  • осуществление таможенного оформления транспортных средств с целью их выпуска путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в устной форме;

  • исчерпывающий перечень документов, необходимых для таможенного оформления транспортного средства (регистрационный (технический) документ, документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий присвоение регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, а также документ, удостоверяющий полномочия лица на представительство;

  • представление документов в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала «Дія»;

  • начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, подлежащих уплате с использованием Портала Действие или через банковские учреждения, электронные платежные системы;

  • уплату таможенных платежей в течение 10 календарных дней со дня формирования и отправки лице сообщения и реквизитов на их оплату программными средствами Портала Действие;

  • завершение таможенного оформления транспортного средства в автоматическом режиме.

Как сегодня оформляют авто

На сегодня таможенное оформление транспортных средств предусматривает необходимость заполнения физическими и юридическими лицами предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в письменной форме, что вызывает определенные неудобства, связанные с отсутствием опыта заполнения данных видов деклараций.

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