Кабмин перевел таможенное оформление авто в электронную форму. Как будет работать

Документ предусматривает:

осуществление таможенного оформления транспортных средств с целью их выпуска путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в устной форме;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для таможенного оформления транспортного средства (регистрационный (технический) документ, документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий присвоение регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, а также документ, удостоверяющий полномочия лица на представительство;

представление документов в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала «Дія»;

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, подлежащих уплате с использованием Портала Действие или через банковские учреждения, электронные платежные системы;

уплату таможенных платежей в течение 10 календарных дней со дня формирования и отправки лице сообщения и реквизитов на их оплату программными средствами Портала Действие;