Названа стоимость новой Toyota Corolla Cross

Компания Toyota назвала стоимость нового кроссовера Toyota Corolla Cross, который будет продаваться как модель 2022 года. Презентация этой новинки состоялась в июне текущего года.

Названа стоимость новой Toyota Corolla Cross

Перед нами американская версия Toyota Corolla Cross. Этот кроссовер будут выпускать на новом заводе Mazda Toyota Manufacturing в штате Алабама. Его мощность – 150 тысяч автомобилей в год.

Новая Corolla Cross оснащается 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 169 л.с. и 203 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат позаимствовали у седана Corolla. Коробка передач – вариатор. Привод в базовой комплектации – передний, но за дополнительную плату в 1 300 долларов можно получить полный привод.

Названа стоимость новой Toyota Corolla Cross

Во время презентации Corolla Cross представитель компании Toyota пообещал, что в 2022 году начнутся продажи версии с гибридной силовой установкой. Речь идет о полноценном гибриде, который может ездить на одной электротяге.

Названа стоимость новой Toyota Corolla Cross

В США Toyota Corolla Cross 2022 (ее продажи начнутся в ближайшее время) в базовой комплектации будет стоить от 22 195 долларов. В базовой комплектации есть светодиодные фары и задние фонари, 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы, два порта USB и многое другое.

Названа стоимость новой Toyota Corolla Cross

Напомним, ранее стало известно, что очередь за некоторыми комплектациями нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 растянулась уже на 4 года.


Максимов Віталій, Тудей

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