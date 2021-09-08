Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.

В рамках плана Hyundai Hydrogen Vision 2040 южнокорейская компания хочет сделать работающие на водороде автомобили общедоступными и повсеместно распространёнными. Однако уже сейчас Hyundai представила концептуальный гибридный автомобиль Vision FK мощностью 670 лошадиных сил. Новинка является гибридом, так как сочетает в себе батарею, как у электромобиля, и водородные топливные элементы.

Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.

cnet.com

Сердцем транспортного средства является силовой агрегат из двух электродвигателей общей мощностью 500 киловатт или 670 лошадиных сил. Он создан в партнёрстве со стартапом Rimac Automobili, занимающимся разработкой и производством мощных электромобилей. Hyundai инвестировала в Rimac около $90 миллионов несколько лет назад, так что отношения между компаниями довольно тесны. Каждое из задних колёс оснащено отдельным мотором, благодаря чему Vision FK может эффективно распределять крутящий момент в поворотах и уклонах. До 100 км/ч концептуальный автомобиль разгоняется менее чем за 4 секунды.

Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.

cnet.com

Электродвигатель питается за счёт гибридной системы водородных топливных элементов Hyundai третьего поколения, которая соединена с большой съёмной батареей. С полностью заряженным аккумулятором и полными баками водородного топлива автомобиль может проехать около 600 км. Это гораздо выше показателей многих современных электромобилей. Кроме того, заправка транспортного средства водородом занимает всего пять минут.

Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара и водородомобиля мощностью 670 л.с.

cnet.com

Новинка находится на концептуальной стадии, и Hyundai пока не озвучивает сроки, когда автомобиль, подобный Vision FK, выедет на дороги общего пользования. Тем не менее, в настоящее время компания усердно работает над водородным внедорожником Nexo и минивэном Staria.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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