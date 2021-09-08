Блогер разобрал Hyundai Sonata и показал, что внутри (видео)

На украинских дорогах можно часто встретить Hyundai Sonata. На вторичном рынке их продают в достаточно большом количестве. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал Sonata 2021 модельного года с 2,0 л двигателем, чтобы выяснить его достоинства и недостатки.

С Hyundai Sonata сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

Блогер обратил внимание, что в дверях нет шумоизоляционного материала - только усилители и антикор, который прикрывает вальцовочный шов. Для шумоизоляции не используют даже войлок. В целом блогер остался недоволен шумоизляционной защитой.

На днище нет антикора, но есть ворсовые экраны. На нише запасного колеса блогер заметил напыл, который нужен не столько для защиты от коррозии, сколько для шумоизоляции.

Недовольство вызвали маты, которыми устлан мол. По словам блогера, они жёсткие, чтобы надлежащим образом справляться с возложенной на них задачей. В багажнике, по словам блогера, отвратительно нанесен герметик.

В конечном итоге блогер со своей командой занялся усилением шумоизоляции, а также некоторыми другими доработками.

Напомним, ранее в Сети показали Hyundai Sonata в кроссовой версии с увеличенным дорожным просветом.