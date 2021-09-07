Volkswagen выпустит в 2025 году компактный электрический кроссовер ID. Life стоимостью от 20 тыс. евро

На автосалоне в Мюнхене автоконцерн Volkswagen показал концепт нового компактного городского электрического кроссовера ID. Life, относящегося к начальному уровню модельного ряда бренда. За основу в новинке взята слегка укороченная платформа MEB с передним приводом.

Источник изображения: Volkswagen

?На передней оси автомобиля установлен электромотор мощностью 234 лошадиные силы, выдающий 290 Н·м крутящего момента. Машина может похвастаться неплохой динамикой — для набора от нуля до сотни ID. Life требуется всего 6,9 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля составляет 180 км/ч.

Несмотря на компактные размеры, ID. Life оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 57 кВт?ч, которой хватает на 400 километров хода без подзарядки. Наличие технологии быстрой подзарядки позволяет восстановить запас хода в 160 километров всего за 10 минут.

Автомобиль обладает дорожным просветом в 190 миллиметров, вместительным салоном, а также двумя багажниками. При сложенном заднем ряде сидений объём основного может составлять до 1285 литров. Дополнительный, объёмом 68 литров, расположен под капотом. В нём же транспортируется зарядный кабель.

Интерьеру автомобиля тоже есть чем похвастаться. Например, дверные карманы выступают в роли беспроводной зарядки для смартфонов. Вместо привычных зеркал автомобиль оснащён специальными камерами, передающими картинку снаружи на рулевое колесо, которое больше похожее на штурвал. Имеется проекционный дисплей, выводящий информацию на лобовое стекло. В оформлении приборной панели используются элементы из дерева.

В производстве автомобиля будут использоваться натуральные и переработанные материалы. В покрытии применяется деревянная щепа в качестве натурального красителя вместе с отвердителем на биологической основе. Крыша и капот изготовлены из переработанной ПЭТ-упаковки, сиденья и дверная обивка — из материала ArtVelours Eco (искусственная кожа).

Что из показанного в конечном итоге доберётся до серийного производства — неизвестно. Однако Volkswagen сообщила, что ID. Life поступит в продажу в 2025 году. Базовая версия электромобиля оценивается компанией в 20 000 евро. Максимальная — в 25 000 евро.



