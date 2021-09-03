В жизни лучше: в Сети показали “живые“ фото Hyundai Casper

Южнокорейские сайты опубликовали первые "живые" фотографии нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper. В действительности он выглядит еще красивей, чем на эскизах и цифровых изображениях.

Длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм, а колесная база – 2400 мм. Несмотря на такие скромные размеры в этот паркетник поместятся четыре человека. Мало того, если вы думаете, что автомобиль предназначен для людей маленького роста, то ошибаетесь. Южнокорейский автопроизводитель утверждает, что в нем вполне комфортно могут поместится люди, чей рост составляет 1,9 м.

Casper получил уникальный дизайн кузова, немного "квадратный", с футуристической решеткой радиатора. Обращают на себя внимание круглые фары, круглые задние фонари и уникальные колесные диски. На крыше есть рейлинги. Дорожный просвет достаточно большой для такого маленького паркетника.

В линейке двигателей будет два силовых агрегата. Базовым станет мотор 1.0 MPI мощностью 76 л.с. Больше мощности предложит мотор 1.0 T-GDI с турбонаддувом. Коробка передач – 4-ступенчатая автоматическая.

Серийное производство Hyundai Casper начнется в сентябре. В продаже он появится к концу 2021 года.

Ранее Hyundai представил обновленный седан Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.