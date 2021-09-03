Hyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper

Компания Hyundai показала публике свой новый субкомпактный кроссовер Hyundai Casper. Его продажи начнутся осенью текущего года.

Casper станет самым маленьким и доступным кроссовером в модельной линейке Hyundai. Он получил симпатичный дизайн и неплохое оборудование. Салон, несмотря на маленькие размеры машины, достаточно просторный, чтобы вместить четырех человек. При этом утверждается, что люди могут быть очень рослыми – с ростом 1,9 м.

Что же касается размеров, то длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595, а колесная база – 2520 мм.

Для сравнения, длина компактного кроссовера Hyundai Venue составляет 4041 мм, ширина – 5808 мм, а колесная база – 2520 мм. То есть он немного больше, чем Каспер.

В линейке двигателей будет два силовых агрегата. Это 1,0 л мотор без наддува и 1,0 л мотор с турбонаддувом.

Hyundai начнет принимать заказы на Hyundai Casper в сентябре текущего года. Он будет стоить около 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер.