Hyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper

Компания Hyundai показала публике свой новый субкомпактный кроссовер Hyundai Casper. Его продажи начнутся осенью текущего года.

Hyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper

Casper станет самым маленьким и доступным кроссовером в модельной линейке Hyundai. Он получил симпатичный дизайн и неплохое оборудование. Салон, несмотря на маленькие размеры машины, достаточно просторный, чтобы вместить четырех человек. При этом утверждается, что люди могут быть очень рослыми – с ростом 1,9 м.

Что же касается размеров, то длина Casper составляет 3595 мм, ширина – 1595, а колесная база – 2520 мм.

Hyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper

Для сравнения, длина компактного кроссовера Hyundai Venue составляет 4041 мм, ширина – 5808 мм, а колесная база – 2520 мм. То есть он немного больше, чем Каспер.

В линейке двигателей будет два силовых агрегата. Это 1,0 л мотор без наддува и 1,0 л мотор с турбонаддувом.

Hyundai начнет принимать заказы на Hyundai Casper в сентябре текущего года. Он будет стоить около 10 тысяч долларов.

Hyundai показал свой самый маленький кроссовер Casper

Напомним, ранее стало известно, что Hyundai разработает бюджетный электрический кроссовер.


Максимов Віталій, Тудей

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