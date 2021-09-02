Kia представила Sportage нового поколения

Компания Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения. В "живую" эту новинку публике покажут через несколько дней во время открытия Мюнхенского автосалона в Германии.

Kia Sportage для Европы от глобальной версии, которая дебютировала три месяца назад, отличается укороченной колесной базой, глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери.

Длина европейской версии Sportage нового поколения составляет 4515 мм, что на 145 мм меньше, чем длина глобальной версии. При этом ее колесная база составляет 2680 мм, что на 75 мм меньше, чем у глобальной версии. А вот высота и ширина у этих машин одинаковая.

В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Также жителям Старого Континента предложат версию с гибридной силовой установкой PHEV. Она будет состоять из 1,6 л бензинового двигателя с турбонаддувом, электромотора и литий-ионного аккумулятора на 13,8 кВтч.

В базовой комплектации будет система стоп-старт, а также фирменная система помощи водителю ADAS.

На фотографиях мы видим кроссовер в комплектации GT Line. Внешне от стандартной версии такая комплектация отличается немного другим дизайном передней панели, другой компоновкой нижней части переднего бампера, новым месторасположением радара круиз-контроля.

В салоне новое многофункциональное рулевое колесо, кожаная отделка, углеродное волокно на приборной панели.

Напомним, ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.