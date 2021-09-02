Американцы назвали самые надежные автомобили 2021 года

Американская компания J. D. Power опубликовала новый рейтинг надежности новых автомобилей по брендам, которые присутствуют на рынке США (кроме Tesla). Первое место занял Ram.

Аналитики J. D. Power опросили 110 тысяч владельцев автомобилей 2021 модельного года. Главным показателем в рейтинге является индекс проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100) за первые 90 дней владения. Чем ниже показатель, тем выше надежность машины.

Владельцы автомобилей Ram сообщили о 128 проблемах на 100 автомобилей. Это первое место в рейтинге.

Второе место занял Dodge – 139 проблем на 100 автомобилей. Третье место между собой разделили Lexus и Mitsubishi – у них 144 проблемы на 100 автомобилей. Замыкает пятерку самых надежных автомобильных брендов Kia - 146 PP100.

В конце рейтинга оказались Alfa Romeo (204 PP100), Volvo (210 PP100), Volkswagen (213 PP100) и Chrysler (240 PP100).

Кроме того, J. D. Power назвал самые надежные автомобили в девяти категориях. Лидерами в них стали Chevrolet Spark, BMW 2 Series, Kia Forte, Lexus RC, Chevrolet Corvette, Nissan Altima, Cadillac CT5, Genesis G80 и Nissan Maxima.

Напомним, ранее эксперты iSeeCars назвали десять лучших автомобилей, которые эксплуатируются первым владельцем не менее 15 лет.