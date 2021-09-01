Китайцы показали нового конкурента Kia Sportage

Китайская компания Chery на автосалоне в Чэнду официально представила компактный кроссовер Tiggo 7 Plus. Видимо, китайский автопроизводитель рассчитывает переманить часть покупателей у Kia Sportage.

Китайцы показали нового конкурента Kia Sportage

Обновленный Chery Tiggo 7 Plus получил новую решетку радиатора (она стала больше), новый передний бампер, новые фары, рестайлинговый задний бампер, новые задние фонари и 19-дюймовые колесные диски.

Салон стал более современным. Этого китайцы добились, например, благодаря тому, что объединили в один большой блок цифровую приборную панель и информационно-развлекательную систему. В салоне мы также заметили многофункциональное рулевое колесо.

Китайцы показали нового конкурента Kia Sportage

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это "мягкая" гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5 л бензинового двигателя мощностью 147 л.с. и стартер-генератора, а также 1,6 л бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. Привод – передний.

Продажи этой новинки должны начаться в ближайшее время. Сколько она будет стоить – еще не объявлено.

Китайцы показали нового конкурента Kia Sportage

Ранее сообщалось, что компания Chery разработала новый бюджетный кроссовер Tiggo 2 Pro. Он по своим размерам немного меньше, чем Hyundai Creta.


Максимов Віталій, Тудей

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