Водителя оштрафовали за то, что он предъявил “права“ из “Дії“

В Украине водители не обязаны во время управления автомобилем иметь при себе бумажное водительское удостоверение. Такой документ можно предъявлять полицейским в электронном виде в приложении "Дія". К такому выводу по делу № 215/5828/20 пришел Терновский районный суд Кривого Рога.

В октябре 2020 года в Кривом Роге полицейские оштрафовали водителя за то, что он управлял автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Сумма штрафа составила 425 гривен.

Водитель оспорил штраф в суде. В заявлении он указал, что предъявил полицейским водительское удостоверение в электронном виде из мобильного приложения "Дія". Однако, правоохранители не приняли его во внимание, утверждая, что якобы нужно иметь права в "бумажном" виде.

Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что полицейские не имели права штрафовать водителя, так как согласно закону, который был принят в 2019 году, можно предъявлять водительское удостоверение в электронном виде.

В итоге суд отменил неправомерный штраф полиции. Водитель на этот раз сумел за себя постоять. Но на это у него ушло много сил, времени и, видимо, денег.

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