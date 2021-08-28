Женщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулем

 Из-за необъяснимых приступов паники жительница Великобритании вот уже 30 лет безуспешно пытается сдать экзамен на права и научиться водить автомобиль.

Женщина не смогла сдать на права после 1000 попыток из-за страха сидеть за рулем

SWNS

Женщина уверяет, что уже потратила свыше 10 000 фунтов стерлингов на экзамены

47-летняя Изабель Стедман впервые начала уроки, когда ей было 17 лет, но испытывала страх всякий раз, когда садилась за руль. Работница супермаркета начинает потеть и дрожать, а затем и вовсе разражается истеричным плачем – иногда до полной потери сознания.

Она не может объяснить свою фобию и приходит в ужас, когда просто приближается к автомобилю. У Изабель было семь инструкторов, ее даже пытались лечить гипнозом — ничего не помогло. «Я этого не понимаю, но мне так тревожно, что мой мозг перегружается и отключается, и я теряю сознание на несколько секунд — хуже всего, когда это происходит во время кругового движения», — рассказывает Стедман.

«Когда я прихожу в себя, мы находимся на обочине дороги, потому что инструктору пришлось схватиться за руль, чтобы избежать аварии. Я настолько теряюсь от потрясения, что в конце концов заливаюсь слезами и вынуждена отправляться домой».

Изабель уверяет, что отчаянно жаждет побороть свою фобию и научиться водить – так она смогла бы не только отвозить дочь в университет, но и навещать родню, раскиданную по всей стране, с комфортом и не завися от общественного транспорта. Примечательно, что до начала уроков у Стедман не было никаких проявлений фобии – она была самым обычным пассажиром, который с удовольствием путешествует на авто.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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