Volkswagen начал выпускать кроссовер за 13 000 долларов

Volkswagen начал серийное производство в Индии нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun. Он в базовой комплектации будет стоить примерно от 13 000 долларов.

Taigun построен на специально адаптированной для индийского рынка платформе MQB-A0-IN. Он получил светодиодные фары и дневные ходовые огни, защитные накладки на арках, а также 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски и панорамный люк с электроприводом.

В салоне есть цифровая приборная панель, 10-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, руль со скошенным низом, современные системы коммуникации и безопасности.

В линейке двигателей - трехцилиндровый 1,0 л мотор TSI (115 л.с. и 175 Нм) и четырехцилиндровый 1,5 л мотор TSI (150 л.с. и 250 Нм). Первый работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а второй может работать вместе еще и с 7-скоростной роботизированной трансмиссией DSG, на выбор.

Taigun – это среднеразмерный кроссовер. Его конкурентами будет Hyundai Creta и Renault Duster.

Ранее сообщалось, что Volkswagen разработает новый электромобиль, который по размерам будет сопоставим с Polo. Его цена составит от 20 000 евро.