Электрический Гелендваген: стали известны подробности

Конструкция внедорожника Mercedes-Benz EQG, который будет полностью электрическим аналогом нынешнего Гелендвагена, останется рамной, но ее адаптируют под электропривод. Об этом сообщило британское издание Autocar.

Электрический Гелендваген: стали известны подробности

Батарея у электрического Mercedes-Benz EQG будет находиться в полу. Не исключено, что будут портальные мосты, как у Mercedes-Benz G-Class 4x4 Squared нового поколения. Ранее представители Mercedes-Benz говорили, что EQG сохранит внедорожные качества стандартного Гелика.

У электрического Гелендвагена будет узнаваемый квадратный дизайн. Вот только вместо решетки радиатора - черная лицевая панель. Будут еще некоторые отличия в дизайне кузова, но совсем небольшие.

Ожидается, что внедорожник получит два электромотора (по одному на каждую ось) и батарею на 107,8 киловатт-часа. Запас хода составит около 500 км.

Электрический Гелендваген: стали известны подробности

О том, что у Mercedes-Benz G-Class будет версия с электрической силовой установкой, заговорили несколько лет назад. В начале текущего года запатентовали название для этой новинки – EQG. Концепт планируют представить в сентябре во время автосалона в Мюнхене.

Напомним, ранее в Китае начались продажи новой версии Mercedes-Benz G-Class - G350. Под капотом находится четырехцилиндровый 2,0 л турбодвигатель.


Максимов Віталій, Тудей

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