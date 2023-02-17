У 2026 році з'явиться міні-Гелендваген

Компанія Mercedes-Benz до 2026 року розробить та випустить на ринок компактний позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt із посиланням на інсайдерську інформацію.

У модельній лінійці Mercedes-Benz, згідно з новою стратегією розвитку цього німецького автогіганта, найближчим часом відбудуться серйозні зміни. З конвеєра знімуть деякі моделі. Наприклад, Mercedes-Benz А-Class, B-Class, CLS, а також кілька кабріолетів. Натомість покупцям запропонують нові моделі. Серед них буде компактний позашляховик у стилі Гелендвагена. Можливо, це буде найоригінальніша нова модель компанії Mercedes.

Міні-Гелендваген буде лише трохи коротшим, ніж стандартний класичний G-Class, чия довжина становить 4,8 м. Але він буде значно нижчим, ніж стандартний G-Class, у якого висота становить майже 2 метри.

Нагадаємо, Mercedes-Benz G-Class випускають уже понад 40 років. Кілька років тому з'явилося його нове покоління, яке зберегло традиційний "квадратний" дизайн. Цей позашляховик зараз популярний, як ніколи раніше. Хоча й раніше він мав велику популярність.

Скільки коштуватиме компактний позашляховик у стилі G-Class? Про це ще немає жодної інформації. Зрозуміло, що він буде дешевшим, ніж стандартний Гелендваген.

Нагадаємо, зараз компанія Mercedes-Benz розробляє оновлений G-Class. У продажу він з'явиться у 2024 році. Він отримає невеликі зміни в дизайні кузова та "м'яку" гібридну силову установку з 48-вольтовим стартер-генератором. Вона дозволить позашляховику менше витрачати палива та знизити рівень викидів СО2. Ця гібридна силова установка буде навіть у топової спортивної версії AMG.

Також Mercedes-Benz зараз розробляє G-Class із електричною силовою установкою. Тобто Гелендваген стане електромобілем. Мерседес стверджує, що електричний G-Class збереже чудові позашляхові здібності, характерні для стандартної версії із двигуном внутрішнього згоряння. Електричний G-Class, як очікується, має з'явитися у продажу у 2025 році. Його концепт дебютував ще у 2021 році.

Враховуючи все це, можна очікувати, що міні-Гелендваген матиме гібридну силову установку. А ось чи буде у нього електрична версія – поки що сказати важко. Напевно, на першому етапі такої силової установки він не матиме.

Раніше повідомлялося, що українці переробили Гелендваген у шестиколісного "монстра". Він має шість коліс, нову підвіску, карбонові елементи та інше.