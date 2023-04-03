Автомобілі, які купують українці на другому році війни, дорожчі за минулорічні

Незважаючи на війну в Україні і катастрофічне зниження добробуту більшості населення, наші громадяни все одно купують нові автомобілі. Причому на другому році війни середня вартість автомобілів, куплених українцями, виявилася вищою за торішню.

На другому році війни українці почали купувати дорожчі автомобілі

Про це стало відомо з інформації, оприлюдненої AutoConsulting.

Парадоксально, але факт: на другому році війни українці почали купувати дорожчі автомобілі, аніж купували рік тому. Так, середня вартість нових машин, куплених у січні-лютому 2023 року, на 21% вища за вартість тих автомобілів, що були придбані нашими співгромадянами у січні-лютому 2022, тобто фактично до війни. Причому це ціни не в гривнях, які за рік неабияк знецінилися, а в твердій валюті – євро.

Так, автомобілі, куплені українцями у перші два місяці минулого року, в середньому коштували 27,7 тис. євро, а ті, що були придбані за аналогічний період цього року, вже в середньому продавалися за 33,5 тис. євро.

"Насамперед, таке зростання середньої вартості нових автомобілів, що купуються в нашій країні, викликане спадом продажів і майже виходом з ринку бюджетних автомобілів сегменту Low Cost", — пояснюють в інформації.

Для порівняння: у перші місяці минулого року частка бюджетних автомобілів на українському ринку становила понад 12%, а поточного року вона становить лише 5,5%. При цьому помітно зросла питома вага автомашин середнього та преміального сегмента. Зокрема, частка Volume-сегменту наразі становить 53% (торік був 51%). А частка автомобілів преміального сегмента становила 41%, тоді як рік тому цей показник становив лише 33,6%.

На другому році війни українці почали купувати дорожчі автомобілі

Такий масовий вихід з українського ринку малобюджетних автомобілів пов'язаний також із активною купівлею нашими громадянами вживаних машин.

Цікаво, що середня вартість автомобілів, які купують українці, невпинно зростає. За підсумками минулого року вона становила 30,7 тис. євро. Але наприкінці 2022 року вона була вже 32 тис. євро. А на початку 2023 року вже 33,5 тис. євро. При цьому експерти прогнозують, що до середини року середня вартість автомашин, що купуються, зросте ще.

Таким чином, незважаючи на війну, катастрофічне зниження доходів бюджету та масове падіння рівня життя народу, частина українців, судячи зі зростання вартості дорогих покупок, стала жити краще.

А тим часом, в Раду внесено законопроект про підвищення мінімальної зарплати у 2023 році майже до 9 тисяч гривень. При цьому у бюджетному плані на поточний рік підвищення мінімалки не передбачено. Вона має залишитися на рівні 6700 гривень.


Марченко Любов, Тудей





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