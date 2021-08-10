Bloomberg: к 2040 году до двух третей продаж автомобилей будет приходиться на электрокары

В мире к 2040 году на электрокары будет приходиться две трети продаж всех автомобилей. Об этом пишет ЭП со ссылкой на аналитиков BloombergNEF.

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Прогнозы экспертов

По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей резко возрастут — с 3 миллионов в 2020 году до 66 млн в 2040 году.

Больше всего «зеленые» машины будут доминировать в Европе и Китае.

Авто с ДВС

В то же время автомобили с двигателями внутреннего сгорания, по мнению аналитиков, уже достигли пика своих продаж, и их количество будет уменьшаться.

В BloombergNEF отмечают, что развитие электромобилей ускоряется благодаря улучшению характеристик аккумуляторов и их стоимости, увеличению количества пунктов зарядки и государственной политики, которая стимулирует отказываться от авто с ДВС.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что борьба с «грязными» автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которая охватила всю Европу, может коснуться и Украины.

Масштабный переход на чистый транспорт — часть пакета мер по достижению климатических целей ЕС .

С их помощью блок планирует снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 55% относительно уровня 1990 года.

Европа надеется возглавить борьбу с глобальным потеплением, и к 2050 году стать первым в мире континентом с нулевыми выбросами.

Однако, чтобы это произошло, необходимо в корне изменить все отрасли экономики. При этом самое трудное — сократить выбросы от транспорта и промышленности.