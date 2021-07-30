Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7

Компания Hyundai готовится к выпуску нового электрического внедорожника Ioniq 7. Продажи этой новинки начнутся в 2024 году. В Сети показали рендерные изображения, благодаря которым мы с вами можем представить, как примерно будет выглядеть Hyundai Ioniq 7.

Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7

Hyundai Ioniq 7, как Ioniq 5 и Ioniq 6, будет построен на платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Благодаря этой платформе электромобили имеют возможность быстрой подзарядки батареи – до 80% всего за 18 минут.

Внедорожник Ioniq 7 получит батарею на 100 кВтч. Благодаря этому он сможет на одной подзарядке батареи проезжать около 630 км, что, согласитесь, очень впечатляюще для такой модели.

Покупателям Ioniq 7 будут предлагать в нескольких комплектациях, а также в 6- и в 7-местном варианте.

Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7

Так как этот внедорожник появится только в 2024 году, то он получит технологии и системы, которых еще нет в наше время. У него, например, будет продвинутый автопилот.

К сожалению, пока больше нет другой информации про этот автомобиль. Будем следить за развитием этого проекта.

Напомним, ранее Hyundai представил новый недорогой кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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