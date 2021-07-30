Удивили: в Сети показали внедорожник Hyundai Ioniq 7

Компания Hyundai готовится к выпуску нового электрического внедорожника Ioniq 7. Продажи этой новинки начнутся в 2024 году. В Сети показали рендерные изображения, благодаря которым мы с вами можем представить, как примерно будет выглядеть Hyundai Ioniq 7.

Hyundai Ioniq 7, как Ioniq 5 и Ioniq 6, будет построен на платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Благодаря этой платформе электромобили имеют возможность быстрой подзарядки батареи – до 80% всего за 18 минут.

Внедорожник Ioniq 7 получит батарею на 100 кВтч. Благодаря этому он сможет на одной подзарядке батареи проезжать около 630 км, что, согласитесь, очень впечатляюще для такой модели.

Покупателям Ioniq 7 будут предлагать в нескольких комплектациях, а также в 6- и в 7-местном варианте.

Так как этот внедорожник появится только в 2024 году, то он получит технологии и системы, которых еще нет в наше время. У него, например, будет продвинутый автопилот.

К сожалению, пока больше нет другой информации про этот автомобиль. Будем следить за развитием этого проекта.

Напомним, ранее Hyundai представил новый недорогой кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.