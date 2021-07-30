Представлен крутейший Mercedes S-Class за полмиллиона евро

Новый Mercedes-Benz S-Class W223 обзавелся бронированным вариантом S680 Guard 4Matic. Оценили его в 547 400 евро, то есть он вдвое дороже самого крутого Mercedes-Maybach S680, сообщает «ТопЖыр».

К слову, именно новый Майбах поделился с Mercedes S680 Guard 6,0-литровым 612-сильным V12 твин-турбо. Хотя ранее говорилось, что этот мотор никто, кроме Maybach, не получит. Масса броневика выросла до 4,2 тонн, поэтому максималку уменьшили с 250 до 190 км/ч.

Прибавку в весе обеспечили стальные и композитные бронепластины, а также пуленепробиваемые стекла толщиной 10 см. Шины способны проехать 30 км с проколом. Сам же авто выдерживает обстрел пулями калибра 7,62 мм из автомата или снайперской винтовки, а также подрыв ручной гранаты (стандарт VPAM VR10).

Хотя с виду это обычный Mercedes S-Class W223 – бронированную версию выдают лишь детали. Да и в салоне не пожертвовали ни граммом комфорта – все по высшему разряду.

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