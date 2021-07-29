Турция выдала Украине 6 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки

Турция выдала Украине 6 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки

Турция предоставила украинским перевозчикам 6 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки в 3 категориях. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, Украина получила дополнительные разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок следующих видов: 3 тыс. для пустого въезда автомобилей, 1 тыс. для перевозки в/из третьих стран, 2 тыс. для двусторонних перевозок.

"Уже к концу текущей недели разрешения передадут в посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Турецкой Республики согласовали двустороннюю форму сертификата на экспорт молочных продуктов.

Также Министерство внутренних дел намерено взять на себя функцию контроля соблюдения габаритно-весового контроля автоперевозчиками.

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