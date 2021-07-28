Кроссовер Hyundai за $7 000: подробности

Компания Hyundai планирует официально представить свой новый самый маленький и недорогой кроссовер Hyundai Casper 15 сентября текущего года. Об этом сообщили южнокорейские СМИ .

По предварительным данным, длина Casper составляет 3,6 м, а ширина – около 1,6 м. То есть это субкомпактный автомобиль, в котором могут поместится всего четыре человека.

Судя по шпионским фотографиям, ранее попавшим в Сеть, этот кроссовер будет иметь "квадратный" дизайн кузова и светодиодную оптику в стиле внедорожника Hyundai Palisade.

Под капотом находится 1,0 л атмосферный двигатель мощностью 76 л.с. Он работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai планирует начать серийное производство Hyundai Casper в текущем году. В базовой комплектации этот маленький паркетник будет стоить всего около 7 000 долларов. За топовую версию придется заплатить около 8 600 долларов. Ранее ожидалось, что цена этой новинки составит около 10 000 долларов.

Напомним, ранее Hyundai представил свой новый кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.