В Хорватии перевернулся пассажирский автобус, есть 10 погибших и не менее 44 пострадавших

По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

В Хорватии в воскресенье, 25 июля, утром автобус попал в ДТП: погибло 10 человек, пострадали по меньшей мере 44.

Об этом пишет apnews.com.

Авария произошла около города Славонски-Брод на дороге из Загреба до границы с Сербией. По предварительной информации, автобус перевернулся после того, как водитель на мгновение уснул. Водителя уже арестовали.

Полиция сообщила, что автобус имел номерные знаки Косово и следовал по регулярному маршруту из Германии в город Приштина, расположенный к югу от Сербии.

Чиновники заявили, что в автобусе было 67 пассажиров, в том числе 15 детей, и двое водителей, один из которых погиб в результате аварии.

Начальник местной полиции Франхо Галич описал аварию как "одну из самых страшных аварий, которую я когда-либо видел".

44 пострадавших были госпитализированы в больницы региона. Известно, что восемь человек получили серьезные ранения.

Шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией через Хорватию, которая "занята" летом из-за туризма и иностранных работников, которые едут домой из Западной Европы.