На Луганщине автобус съехал с дороги, пятеро пассажиров госпитализированы

Водитель не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части.

Фото: полиция Луганской области

В Луганской области в пгт Новоайдар автобус съехал в кювет. Шестеро пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

"Примерно в 15:50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" - 41 км. + 300 м. Произошло ДТП с участием пассажирского автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter» под управлением 55-летнего водителя, который двигался из пгт. Станица-Луганская к г. Харьков с шестью пассажирами", - говорится в сообщении.

По информации полиции, двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу.

Фото: полиция Луганской области

Фото: полиция Луганской области

Фото: полиция Луганской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузовика. Локомотив поезда сошел с рельсов. Травмы получили три человека.

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