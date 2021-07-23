В выходные в центре Киева ограничат движение из-за спортивных соревнований

"70.3 Триатлон Кубок Киева 2021" продлится два дня.

В ближайшие выходные в столице пройдут массовые спортивные соревнования "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". В связи с соревнованиями ограничат движение транспорта по ряду улиц, информирует пресс-служба КГГА.

Спортивные соревнования продлятся два дня:

  • 24 июля, в субботу, на Трухановом острове состоится Hoka забег 5 км и детские старты,
  • 25 июля, в воскресенье - индивидуальный заплыв на 1,9 км и триатлонний старт на дистанции 70.3, включающий этап плавания (1900 м), этап велогонки (90 км) и этап бега (21 км).

График перекрывания улиц 24-25 июля:

  • Контрактовая площадь – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;
  • ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;
  • Почтовая площадь (причал №2-10) - с 5:00 24 июля до 22:00 25 июля.

График перекрывания улиц 24 июля:

  • ул. Трухановская – с 16:00 до 20:00.

График перекрывания улиц 25 июля:

  • ул. Трухановская – с 7:00 до 15:30;
  • ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 15:30;
  • Боричев спуск – с 07:00 до 15:30;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 15:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;
  • поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;
  • поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.

Движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи", движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.

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