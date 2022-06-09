Регистрация авто в сервисном центре МВД: как рассчитать услугу, не выходя из дома
Водители могут воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета стоимости услуги сервисного центра Министерства внутренних дел - регистрации транспортных средств, информирует
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Речь идет о сервисе "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств". Онлайн-помощник позволит не беспокоиться за кровные во время похода в сервисный центр. Он может рассчитать стоимость регистрации для любого транспорта.
Кроме того, что можно узнать о цене регистрационной услуги, можно уточнить, какие налоги, сборы и в каком объеме нужно будет уплатить для каждого персонального случая.
Напомним, что в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) разрешили регистрировать не только новые автомобили, но и подержанные.