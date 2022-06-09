Регистрация авто в сервисном центре МВД: как рассчитать услугу, не выходя из дома

Водители могут воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета стоимости услуги сервисного центра Министерства внутренних дел - регистрации транспортных средств, информирует Апостроф.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Речь идет о сервисе "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств". Онлайн-помощник позволит не беспокоиться за кровные во время похода в сервисный центр. Он может рассчитать стоимость регистрации для любого транспорта.

Кроме того, что можно узнать о цене регистрационной услуги, можно уточнить, какие налоги, сборы и в каком объеме нужно будет уплатить для каждого персонального случая.

Напомним, что в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) разрешили регистрировать не только новые автомобили, но и подержанные.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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