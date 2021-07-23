Land Cruiser 300: покупателям запретили его продавать в течении года

В Японии компания Toyota начала обязывать покупателей новейшего внедорожника Toyota Land Cruiser 300 не перепродавать его на протяжении первых 12 месяцев владения. Утверждается, что это сделано ради глобальной безопасности.

Серийное производство Land Cruiser 300 несколько раз откладывалось. На конвейер эта новинка встала совсем недавно. Это один из самых ожидаемых новых автомобилей в 2021 году. Только в одной Японии на него уже сделано более 20 тысяч предварительных заказов.

Всех покупателей Land Cruiser 300 в Японии обязывают не перепродавать его на протяжении первых 12 месяцев.

Почему? Утверждается, что Land Cruiser пользуется популярностью среди разного рода террористических группировок. Компания Toyota не хочет, чтобы их новейший внедорожник попал в руки экстремистов.

Будет ли Toyota брать обязательства не перепродавать Land Cruiser 300 в первый год владения с покупателей в других странах, или такое ограничение касается только Японии, – не сообщается.