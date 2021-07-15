Пости ДАІ ліквідували: в Україні внесено зміни до ПДР

Народні депутати України підтримали чергові зміни до Правил дорожнього руху. Тепер замість знаку “пост ДАІ” буде “дорожня станція патрульної поліції”, повідомляє UaMotors .

Нововведення визначають дорожню станцію патрульної поліції як ділянку місцевості поблизу проїзної частини дороги, на якій є споруда для перебування поліцейських під час несення служби. Позначатимуть ДСПП дорожнім знаком 6.10.

Окрім цього, змінили обмеження на “Покажчику загальних обмежень швидкості” з 60 до 50 кілометрів за годину в населених пунктах. Слід зазначити, що де факто такі обмеження набрали чинності ще 1 січня 2018 року.