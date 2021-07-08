В Сети показали “живую “ Toyota Tacoma с пробегом 2,4 млн км

Toyota Tacoma постоянно входит в разные рейтинги самых надежных и долговечных автомобилей. Это один из тех автомобилей, с которыми ни за что не хотят расставаться. И не зря. Tacoma демонстрирует фантастическою надежность. В Сети, например, показали пикап Toyota Tacoma, который уже проехал 2,4 миллиона километров!

Владелец Toyota Tacoma Майк Нил приобрел свой пикап в 2007 году. В силу профессиональных обязанностей, он каждый день проезжает около 800 километров.

Пикап оказался очень надежным. Конечно, у него были небольшие проблемы, но у каких машин их вообще нет?

Четырехцилиндровый 2,7 л двигатель мощностью 161 л.с. тоже оказался невероятно надежным. Его ресурс составил 1,4 млн километров.

При пробеге 2 млн километров Нил заменил трансмиссию, так как поломался гидротрансформатор автоматической коробки передач. Это две самые большие проблемы, с которыми столкнулся Нил.

Несколько лет назад одометр Tacoma остановился на отметке 999 999 миль. С тех пор пробег отслеживается при помощи счетчика.

Ранее эксперты назвали автомобили, у которых реже всего случаются неполадки с двигателем.