Проверять обременения на авто нужно перед подписанием договора купли-продажи, - суд

Проверять обременения на автомобиль нужно перед подписанием договора купли-продажи, а не во время регистрации права собственности на него. К такому решению по делу № 643/1735/19 пришел Верховный суд Украины.

Это судебное решение можно считать инструкцией для украинцев при покупке автомобилей.

В 2018 году гражданин купил автомобиль Hyundai Grand Santa Fe 2017 года выпуска за 910 тысяч гривен. Покупатель зарегистрировал его должным образом на свое имя в МВД (на время регистрации автомобиля в органах МВД запись об обременении была временно изъята).

Но потом покупатель узнал, что этот автомобиль находится в залоге у банка по кредитным обязательствам продавца. В связи с чем после регистрации покупателем спорного автомобиля в государственный реестр внесли запись о залоге его авто.

Покупатель обратился в суд с иском к банку о признании недействительным обременения - залога автомобиля.

В конечном итоге дело попало в Верховный Суд, который пришел к выводу, что залог сохранил свою силу и для нового владельца автомобиля - истца.

Суд отметил, что залог сохраняет свою силу для нового собственника имущества при наличии в Государственном реестре обременений движимого имущества соответствующих сведений об обременении, которые внесены в такой реестр перед отчуждением предмета залога.

Ранее стало известно, что в Краматорске суд отменил штраф водителю, вынесенный по радару TruCAM, из-за того, что на фотографии не было видно лица человека, который управлял автомобилем в момент нарушения ПДД.