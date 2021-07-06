Новый Nissan Tiida стал похож на Note

Nissan представил обновленный хэтчбек Nissan Tiida. В Европе эту модель продают под названием Pulsar.

Новый Nissan Tiida стал похож на Note

Внешне обновленный Nissan Tiida во многом похож на Nissan Note нового поколения. У него новые бамперы, новая радиаторная решетка, декоративные вставки под светодиодными фарами, новые задние фонари, а также 16-дюймовые колесные диски.

Салон отделан кожей, есть современные системы коммуникации и безопасности, а также новая информационно-развлекательная система. В качестве опции доступна фирменная система безопасности, у которой несколько функций (в том числе удержание полосы движения).

Новый Nissan Tiida стал похож на Note

К сожалению, японцы пока не стали говорить, какие силовые агрегаты входят в линейку двигателей этого автомобиля. По слухам, среди них может быть 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Но, повторимся, официально эта информация не подтверждена.

Обновленный Nissan Tiida в начале будут продавать в странах Азии. Потом он появится на других континентах.

Новый Nissan Tiida стал похож на Note

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Pathfinder. Он получил изменения в дизайне кузова и салона, а также современное оборудование.


Максимов Віталій, Тудей

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