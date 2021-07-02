Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5

Новый компактный электромобиль Renault 5 будет стоить около 25 000 долларов. В продаже он появится в 2024 году.

Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5

Глава Renault Лука де Мео заявил, что использование новой платформы и модернизированных аккумуляторов позволит продавать Renault 5 примерно на 33% дешевле, чем Renault Zoe. Из этого получается, что новый электромобиль Renault 5 будет стоить около 25 000 долларов.

Лука де Мео также заявил, что в новом электрокаре будет использована передовая технология, благодаря чему значительно снизится стоимость зарядки батареи.

Что же касается запаса хода, то Renault 5 на одной подзарядке батареи сможет проехать 400 км. Возможно, у него будет несколько версий, в зависимости от емкости батареи и запаса хода.

Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5

Французский автогигант уже показал концепт нового Renault 5. У него ретро-дизайн с современными элементами и технологиями.

Ранее стало известно, что к 2025 году компания Renault планирует разработать и выпустить на рынок 14 абсолютно новых моделей. 7 из них будут электромобилями, в том числе возрожденный Renault 5, который выпускали в 1972-1996 годах, а также новый Renault 4 (он будет называться 4ever).

Стало известно, сколько будет стоить компактный электромобиль Renault 5

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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