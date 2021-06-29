В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020 годом

В мае 2021 года продажи новых автомобилей в Европе увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об это со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей передает autonews.

В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020 годом
Фото: ukrautoprom.com.ua

Восстановление рынка

Однако отмечается, что рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса. Поскольку, если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.

Нужно отметить, что в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.

«Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года», — отметили в autonews.

Регистрация новых авто

По данным «Укравтопрома», в мае 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 53,4% по сравнению с прошлым годом и составили 891 единиц. Тем не менее, результат прошлого месяца по-прежнему намного ниже 1,2 миллиона автомобилей, проданных в мае 2019 года.

На национальных рынках наблюдался значительный прирост объемов, причем наибольший рост продемонстрировала Испания (+177,8%). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция +46,4%, Италия +43,0% и Германия +37,2%.

Первое место среди стран по по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия — 230?635 авто.

На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 142?730 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 141?040 новых легковых автомобилей.

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