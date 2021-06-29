В мае продажи новых авто в Европе увеличились на 74% по сравнению с 2020 годом
В мае 2021 года продажи новых автомобилей в Европе увеличились на 74% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об это со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей передает autonews.
Восстановление рынка
Однако отмечается, что рынок еще не восстановился до показателей, которые были перед пандемией коронавируса. Поскольку, если сравнивать продажи автомобилей в Европе в мае 2021 года с маем 2019 года, то они снизились на 19%.
Нужно отметить, что в некоторых европейских странах, например, во Франции, еще продолжают действовать карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса.
«Кстати, во Франции, где дилеры оставались под частичной изоляцией до 19 мая, продажи выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, но упали на 27% по сравнению с маем 2019 года», — отметили в autonews.
Регистрация новых авто
По данным «Укравтопрома», в мае 2021 года регистрации новых легковых автомобилей в ЕС выросли на 53,4% по сравнению с прошлым годом и составили 891 единиц. Тем не менее, результат прошлого месяца по-прежнему намного ниже 1,2 миллиона автомобилей, проданных в мае 2019 года.
На национальных рынках наблюдался значительный прирост объемов, причем наибольший рост продемонстрировала Испания (+177,8%). Три других ключевых автомобильных рынка ЕС также показали хорошие результаты в мае: Франция +46,4%, Италия +43,0% и Германия +37,2%.
Первое место среди стран по по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия — 230?635 авто.
На втором месте Италия, где в мае было зарегистрировано 142?730 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 141?040 новых легковых автомобилей.