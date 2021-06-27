У Skoda Kushaq появился шанс добраться до Украины

Skoda представила свою стратегию развития на ближайшие десять лет. К 2030 году чешский автогигант планирует войти в пятерку самых продаваемых брендов в Европе. Это значит, что нужно ждать много новых моделей, в том числе и доступного сегмента. Возможно, поэтому в Украину привезут Skoda Kushaq, стоимостью 15 000 долларов.

Skoda Kushaq разрабатывался первоначально для Индии (его продажи начнутся 28 июня текущего года). Однако, не исключено, что ввиду нового стратегического плана компании Skoda, он появится и в других странах, в том числе европейских.

В Украине сейчас Skoda продает семь моделей (если учитывать универсал Octavia, то восемь моделей). Если Kushaq появится в Украине то он встанет на ступень ниже Karoq, и стоить, соответственно, будет дешевле. Skoda Karoq сейчас украинцы могут купить по цене от 626 564 гривен.

Skoda Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм.

Базовым двигателем будет 1,0 л мотор TSI мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Покупателям также предложат версию с 1,5 л мотором TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, автоматическая, или робот. Привод – только передний.

Напомним, ранее Skoda показала в Сети эскизы Skoda Fabia нового, четвертого, поколения.