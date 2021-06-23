Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000

Компания Skoda в Индии начнет 28 июня принимать заказы на свой новый бюджетный кроссовер Skoda Kushaq. Его поставки начнутся в июле текущего года.

Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000

Skoda Kushaq построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм. То есть он на 117 мм меньше Karoq.

Kushaq во многом похож на концепт Vision IN, который показали примерно год назад. Кроме того, у него есть некоторые одинаковые элементы дизайна с кроссовером Kamiq, который продается на европейском рынке.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Базовым является 1,0 л мотор TSI мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Топовый – 1,5 л мотор TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, автоматическая, или робот. Привод – только передний.

Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000

Покупателям этот кроссовер будут предлагать в трех комплектациях - Active, Ambition и Style. Нужно отметить, что в начальной комплектации Active будет минимум оборудования. У нее будут даже колесные диски из пластика.

Цены на Skoda Kushaq объявят 28 июня. Ожидается, что в базовой комплектации он будет стоить примерно от 15 000 долларов

Начинаются продажи кроссовера Skoda за $15 000

Ранее стало известно, что Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон будет еще более просторным, чем сейчас.


Максимов Віталій, Тудей

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