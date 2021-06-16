Mitsubishi в конце года начнет продавать новый кроссовер

Компания Mitsubishi во второй половине 2021 года начнет продавать свой новый электрический кроссовер. Он будет называться Mitsubishi Airtrek.

Когда-то Mitsubishi уже выпускал кроссовер под названием Airtrek. Так назывался в Японии Mitsubishi Outlander первого поколения. Теперь это название получит новый паркетник. Возможно, он будет глобальной моделью, то есть его будут продавать в самых разных странах мира.

Новый Airtrek разработан в Китае на совместном предприятии GAC-Mitsubishi. Внешне он похож на электрический кроссовер Aion V, который показали в прошлом году.

Салон выполнен в минималистическом стиле, но обращает на себя внимание очень большой центральный сенсорный дисплей, выступающий в роли виртуальной приборной панели.

Кроссовер будет оснащаться электромотором мощностью 184 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Запас хода – от 500 до 600 км, в зависимости от батареи.

Пока больше про новый Mitsubishi Airtrek нет никакой информации. Мы знаем еще только, что его серийное производство должно начаться в конце текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что начались продажи нового Mitsubishi Outlander. Это уже четвертое поколение популярного японского кроссовера.