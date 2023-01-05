Волонтери продали “гуманітарний“ Mitsubishi Pajero

В Івано-Франківську правоохоронці передали до суду обвинувальний акт та матеріали кримінальної справи стосовно двох місцевих мешканців, яких звинувачують у продажу автомобілів, ввезених до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Волонтери продали “гуманітарний“ Mitsubishi Pajero

За даними досудового слідства, 40-річний засновник благодійної організації та його 36-річний спільник ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги (це дозволяло їм не сплачувати митні платежі). Проте машини вони не передавали українським захисникам, а продавали всім охочим за ринковою ціною.

У липні 2022 року обвинувачені продали в Івано-Франківську позашляховик Mitsubishi Pajero, а у серпні – Mercedes-Benz AMBULANCE.

Волонтери продали “гуманітарний“ Mitsubishi Pajero

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Якщо прокуратура доведе в суді провину обвинувачених, то їм доведеться провести в місцях позбавлення волі від 5 до 7 років, як вирішить суд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в мобільному додатку "Дія" вже почалося бета-тестування обміну посвідчень водіїв. Щоправда, ця можливість доступна наразі не для всіх українських автомобілістів.


Максимов Віталій, Тудей





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