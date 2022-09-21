У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

У Європі компанія Mitsubishi офіційно презентувала Mitsubishi ASX нового покоління. Продаж цього компактного японського кросовера розпочнеться навесні 2023 року.

У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

Новий Mitsubishi ASX значною мірою заснований на Renault Captur другого покоління. Він побудований на платформі CMF-B альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

У базовій комплектації є аналогова комбінація приладів із 4,2-дюймовим екраном між датчиками. У більш дорогих комбінаціях є 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

Вже в базовій комплектації є система автоматичного екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та система допомоги під час паркування. У дорожчих комплектаціях додатково - система моніторингу "мертвих" зон, адаптивний круїз-контроль та інші системи активної безпеки.

У лінійку двигунів входить 1,0 л бензиновий мотор потужністю 90 к.с., а також версії з "м'якою" гібридною силовою установкою та повноцінною гібридною силовою установкою (PHEV).

У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

Mitsubishi почне продавати у Європі Mitsubishi ASX нового покоління навесні 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

В Україні зараз Mitsubishi ASX коштує від 702 000 гривень. Він оснащується 1,6 л двигуном потужністю 117 к.с., який працює разом із механічною коробкою передач.

У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, коли в Україні з'явиться Mitsubishi Outlander нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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