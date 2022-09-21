У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління

У Європі компанія Mitsubishi офіційно презентувала Mitsubishi ASX нового покоління. Продаж цього компактного японського кросовера розпочнеться навесні 2023 року.

Новий Mitsubishi ASX значною мірою заснований на Renault Captur другого покоління. Він побудований на платформі CMF-B альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

У базовій комплектації є аналогова комбінація приладів із 4,2-дюймовим екраном між датчиками. У більш дорогих комбінаціях є 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Вже в базовій комплектації є система автоматичного екстреного гальмування, попередження про виїзд зі смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків та система допомоги під час паркування. У дорожчих комплектаціях додатково - система моніторингу "мертвих" зон, адаптивний круїз-контроль та інші системи активної безпеки.

У лінійку двигунів входить 1,0 л бензиновий мотор потужністю 90 к.с., а також версії з "м'якою" гібридною силовою установкою та повноцінною гібридною силовою установкою (PHEV).

Mitsubishi почне продавати у Європі Mitsubishi ASX нового покоління навесні 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

В Україні зараз Mitsubishi ASX коштує від 702 000 гривень. Він оснащується 1,6 л двигуном потужністю 117 к.с., який працює разом із механічною коробкою передач.

Нагадаємо, що раніше ми розповіли, коли в Україні з'явиться Mitsubishi Outlander нового покоління.