Блогер разобрал б/у Hyundai Creta и заглянул внутрь

Кроссовер Hyundai Creta во многих странах, где он продается, входит в число лидеров своего сегмента. YouTube-канал "Клубный сервис" показал, как устроен этот кроссовер и рассказал, стоит ли он своих денег.

Блогер разобрал б/у Hyundai Creta и заглянул внутрь

С кроссовера сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

Оказалось, в дверных картах нет антикоррозионного покрытия и герметика. Днище только местами обработано защитным покрытием.

Подвергся критике четырехцилиндровый 2,0 л двигатель мощностью 150 л.с., так как в цилиндрах образовались задиры. Причина их появления - попадание крошки от разрушающегося катализатора в цилиндры.

Зато у этого кроссовера хорошая шумоизоляция моторного отсека и достаточное количество виброизоляции на днище.

Блогер считает, что Hyundai Creta подойдет для первого владельца, который захочет избавиться от него на пробеге до 100 000 километров. При этом стоимость этого кроссовера он назвал необоснованно завышенной.

Ранее на YouTube-канале "Клубный сервис" показали слабые места б/у внедорожника Land Cruiser Prado.


Максимов Віталій, Тудей

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