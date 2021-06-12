У Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентов

Концерн Volkswagen столкнулся с утечкой данных своих клиентов из США и Канады. Злоумышленники получили доступ к контактной информации более 3 миллионов клиентов, а в некоторых случаях произошла также личных данных, таких как номера водительских удостоверений.

wired.com

VW обратилась к 90 тысячам человек в США , конфиденциальная информация которых была украдена в результате взлома. В большинстве случаев это были номера водительских удостоверений, а также номера социального страхования, даты рождения и номера аккаунтов VW или Audi. Согласно заявлению автопроизводителя, были затронуты и те люди, которые просто интересовались покупкой авто.

wired.com

Данные были украдены у внешнего подрядчика, услугами которого пользуется VW и некоторые дилеры, продающие автомобили компании. Сообщается, что они были собраны в период с 2014 по 2019 годы и сохранены для маркетинговых целей. VW извинилась перед своими клиентами и посоветовала им быть бдительными в отношении подозрительных сообщений, в которых от них могут попытаться узнать личные данные или информацию об автомобиле.



